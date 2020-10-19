在疫情籠罩下，12月12日第二次英聽測驗及明年1月22、23日的大學學測，會在大陸設置考場？教育部長潘文忠今天表示，目前目標仍是會在大陸設置考場，但如果大陸方面不同意，會協調台商子地學校讓學生返台應考。

10月24日大考中心第一次英聽測驗已確定不設大陸考場，潘文忠昨天到立法院教育及文化委員會進行施政報告，國民黨立委洪孟楷質詢指出，大陸三所台商學校今年有455個高中生面臨升學，他們的權益應該獲得保障，12月12日第二次英聽測驗及明年1月22、23日的大學學測，會設大陸考場嗎？

潘文忠回答說，在大陸設置考場，已推動多年，因此教育部的規畫仍是跟往年一樣，希望第二次英聽測驗及明年學測，都在大陸設置考場。不過，在疫情影響下，人員來往有很多限制，要到大陸設置考場，也要大陸方面同意才行。

如果對岸不同意我方在大陸設置考場，怎麼辦？潘文忠說，教育部有另一個方案，現在距離第二次英聽測驗及大學學測都還有一段時間，教育部會和大陸三所台商學校溝通，如果無法在大陸設置考場，那就讓學生回台應考，學生有充分時間來檢疫，不會影響考試。

(中時 )