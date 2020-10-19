桃竹苗地區近期面臨嚴峻水荒14日起全面停灌。台中市議員李榮鴻、賴朝國等19日為農民請命，指日南地區有101公頃停灌，水源頭遭到停灌、水尾該怎麼辦？如要停灌應該以大安溪以北為界，潭子地區種植馬鈴署面臨無水可灌溉。市府農業局長蔡精強說，將向農委會反應。

李榮鴻說，日南地區有101公頃停灌卻是水源頭，因水源頭停灌、水尾該怎麼辦？民進黨將農田水利會收為國有，地方農民反應成效不彰，當初曾允諾輪灌沒問題，如今問題浮現；向地方農田水利處陳情卻無能為力，必須呈報農委會，連田間小灌溉溝渠都要報中央太離譜。

市議員賴朝國、羅永珍指出，潭子地區將進入種植馬鈴薯的季節，幼苗已預定，小地主、大佃農都仰賴這一季，天未下雨加上無水灌溉，農民將面臨「呼天不應、求地不靈」；農業局有責任為農民解決燃眉之急，靠政府補助僅是杯水車薪，終非長遠之道。

農業局表示，停灌地區以桃竹苗地區為主，部分跨及農田水利署台中管理處，包括山腳、苑裡等工作站轄區，台中受影響主要是山腳工作站內的大甲區日南部份農田約101公頃。中央每公頃稻作補償14萬元，補償申請期間從10月17日至10月26日，其它作物將於10月26日前公告補償措施。

農業局強調，台中2期作水稻將自10月下旬至12月10日採收，已屆成熟採收期，需水量較少、影響不大；甜柿、雪梨、椪柑等，已過果實肥大期並進入採收，受乾旱影響較小。因應乾旱期，該局將輔導農民轉作旱作，包括大豆、甘藷、落花生等，已輔導2期水稻休耕及轉作旱作共2869公頃。

(中時 )