台南歸仁區1家幼兒園遭家長指控園方管教不當，導致5歲兒子左胸瘀青、挫傷，家長甚至在社團上怒控，園長還開「白色跑車」讓孩子追著跑，讓網友驚呼「太危險了吧！」但園長19日公布監視器畫面，僅為「幼兒電動車」，根本不是「白色跑車」，希望各界不要誤會。

該名家長日前在網路上po文，指出自己的兒子在幼兒園疑似遭到不當管教，園長甚至還開「白色跑車」讓孩子們追，讓網友直呼「太危險了吧！」

但園長19日主動提供監視器畫面，喊冤表示自己僅是開白色的「幼兒電動車」，培養孩子方向感，完全不是「白色跑車」，呼籲網友不要散布謠言。

該名家長指控，兒子左胸瘀青挫傷，原本校方稱是「3名學生碰撞」造成，後來又改口是「老師不小心造成」，讓她氣得報警。但林姓園長則解釋，當下都有詢問學生，是學生自稱「和學生碰撞」，絕無家長所稱「改口」說法。

台南市警察局歸仁分局指出，分局已於上月18日受理報案，並調閱幼兒園監視器，完成筆錄與調查後，於上月21日函送地檢署偵辦，並通報台南市政府教育局、社會局介入調查，進行相關處置。

南市府教育局則說，到園查察後，認為行為人確有行為不當，違反幼兒教保及照顧服務實施準則第3條第1項第5款，已現場責令園方立即改善。

(中時 )