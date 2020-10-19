知名本土電商「OB嚴選」母公司橘熊科技，涉嫌核銷不實發票，自2011累計至2017年間，逃漏營業稅2700多萬元；檢方調查後，依《稅捐稽徵法》起訴董事長王蘭芳等22人；北院19日開庭，所有被告通通當庭認罪，橘雄科技發出聲明表示，因公司快速成長，又不熟悉法律，才會不慎觸法，王蘭芳將負起全責就本案進行認罪，降低浪費社會資源，並尊重司法判決。

「OB嚴選」是快速崛起的本土知名電商，母公司為橘熊科技。綜合媒體報導，起訴指出，橘熊科技疑似因多數商品自中國大陸進口，難以取得發票核銷帳款，涉嫌自2011年開始至2017年間，陸續向8家虛設行號的廠商購買不實發票，充作進貨成本單據以扣抵營業稅捐，經國稅局發現異狀並移送檢調，逃漏稅的情節才曝光。

檢方查出，橘熊科技自2011年至2014年間，營業稅額即達到1424萬元；2016及2017年，另向廠商購買不實發票，再逃漏稅1300多萬元，合計6年多共逃漏稅捐2700多萬元。

橘熊科技發出聲明稿表示，針對本案造成社會大眾與支持品牌的消費者觀感不佳，表達最誠摯的歉意；「OB 嚴選」成立16年以來，一直戮力於產品品質與電商環境的創新，但在企業快速成長過程中，因認事用法不周全，違反稅法規章，王蘭芳將負起全責，並就本案進行認罪，降低浪費社會資源，並尊重司法判決。

聲明也說，橘熊現已深刻自我檢討企業管理流程，並委請四大會計師事務所進行帳務與稅務服務，導入專業化的會計稽核程序，以建立完整的內控制度，謹遵國家稅法，並保證未來善盡企業社會責任，以不辜負忠實客戶的支持。

(中時新聞網)