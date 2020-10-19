中油天然氣第三接收站施工威脅桃園大潭柴山多杯孔珊瑚，環團召開逾百次記者會要求停工，今(19)日即將召開環團期待已久的類聽證會卻臨時喊卡，環團不滿政府一再失信，今日於農委會前「拍桌」抗議。

過去總統蔡英文曾說「第一次聽不到可以大聲點，第二次再聽不到可以更大聲點，第三次再聽不見你可以拍桌子。」因此，搶救大潭藻礁聯盟及數個團體今日於農委會前「拍桌」抗議，是該聯盟在藻礁議題所召開的第115次記者會。

搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政表示，桃園大潭G1、G2區發現的柴山多杯孔珊瑚族群瀕臨滅絕，更是我國一級保育類動物，今天來到農委會就是因為「忍無可忍」，6月4日總統府方開啟藻礁保育溝通平台，兩周後首次召開溝通會議，會中農委會主委陳吉仲一肩扛起責任，承諾在最短時間內會召開「類聽證會」。

潘忠政指出，「類聽證會」好不容易於上月底會前會中決定在今天及後天21日舉行，若確定三接施工的確有破壞藻礁疑慮就必須馬上停工，然而農委會未依約於開會前一周將開會通知發給出席者，一直到上周五下班前才回覆農委會近期忙於美豬議題，各級主管機關無法主持類聽證會，因此暫緩辦理，痛批農委會態度「馬虎」、「怠慢」。

台灣公民參與協會理事長何宗勳說，開會若要延期應該更早提出，農委會臨時喊卡根本就是想以拖待變，問「民進黨是不是嫌選票太多了？」

何宗勳表示，今天是來農委會抗議，若農委會2周內未提出類聽證會的會前會日期，下次就是到總統府抗議。

(中時 )