73年次的陳芃彣大學時出了一場車禍，不僅失去姐姐，左手更因此功能喪失，讓她曾經3年足不出戶，甚至因憂鬱症被強制送醫，直到說服自己轉念走出悲傷，找工作卻碰壁超過百次，好不容易在勞動部雲嘉南分署朴子就業中心推介下，找到嘉義縣蛻變驛園行政人員的工作，重新找回人生希望的陳芃彣露出甜美笑容，鼓勵身障朋友不要放棄希望，「只要願意走出來，就有機會開展新人生」。

外形亮麗的陳芃彣左手因車禍導致神經叢受損而功能全失，回想那段日子，透露曾3年足不出戶把自己關在家裡，加上姐姐過世，讓她忍不住埋怨老天爺為何走的不是她？後來因不忍父母總是為她以淚洗面，才決定轉念面對，陳芃彣說，當你轉換心境時，「會發現人生中的憂慮都變得微不足道」。

陳芃彣表說，雖然她積極求職，但受限身體因素，找工作碰壁超過百次，但她從不放棄，後來透過朴子就業中心推介，先後到蒜頭國小與蛻變驛園擔任行政人員，負責文書處理、請購與核銷等工作，得來不易，讓陳芃彣很珍惜工作的時光，認為工作不僅讓她有自信心與成就感，也找到存在的價值。

蛻變驛園主任邱國智說，芃彣工作認真，也會主動幫忙同事，在她身上完全感受不到自卑感，特別是她的開朗樂觀反而感染藥癮住民，間接讓住民有正面態度與想法。

「我們雖然不一樣，但努力去跟大家一樣」，陳芃彣說，工作可以不斷學習，心情就會開心，久而久之就能成就更好的自己，而現在的她，已是兩個孩子的媽，工作之餘也選讀社工系持續進修，希望有一天能幫助更多人，強調身心障礙朋友需要的是大眾的理解、接納與肯定，也期望社會能給予更友善的就業環境。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，今年1至9月，分署透過各項就服措施與補助方案，已協助轄區超過2900位身心障礙朋友成功就業，鼓勵身心障礙民眾勇敢跨出去，各地就業中心都很樂意幫忙，更呼籲企業多給身心障礙勞工機會，相信只要有適合的工作內容與空間，他們也能表現跟一般人一樣。

陳芃彣認為，工作可以不斷學習，心情就會是開心的，鼓勵身障朋友勇敢走出來。（呂妍庭攝）

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