荷蘭健康技術公司飛利浦(Philips)周一表示，由於新冠疫情刺激了醫院設備需求，第三季(7~9月)獲利大增，優於市場預期。

飛利浦指出，第三季EBITA(扣除利息、稅款和折舊攤銷之前的利益)為7.69億歐元(約合9.0億美元)，EBITA利潤率提高300個基點，來到15.4%；第三季淨利益為3.4億歐元，優於去年同期的2.08億歐元，亦高於分析師預期平均的2.74億歐元；季度銷售則從去年同期的47.0億歐元來到49.8億歐元，成長10%；此前分析師預測為48.2億歐元，成長5.4%。

第三季的成長主要由連網醫療部門銷售成長42%所帶動，該部門為應對新冠病患所需，提供監測和呼吸照護的裝置。

飛利浦並預期，2021年至2025年之間的平均年銷售成長率為5%，經調整後EBITA獲利率每年將增加60到80個基點；2025年實現超過20億歐元的自由現金流。

至於2021年，預計新冠肺炎相關設備需求減緩，公司將有雙位數低位的成長。2020年全年銷售成長溫和，EBITA獲利率穩定。

(時報資訊)