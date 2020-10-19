遊戲族群今天漲跌互見，不過，第4季有新作品上市的表現被市場關注，走勢相對強勢，橘子(6180)、大宇資(6111)、宇峻(3546)及傳奇(4994)分別上漲作收，又以宇峻及大宇資漲幅分別有4.41％及5.72％最大，主要由於新遊戲陸續在第4季到明年第1季推出，相對在寒假旺季有題材性，第1季的營運表現可期。

宇峻最新公布，《三國群英傳M》持續投入行銷預算外，明年2月起在星、馬、印尼、泰國及日本陸續上市，而今年第4季新手遊《潘朵拉的迴響：Echoes of Pandora》及《sin七大罪～魔王崇拜～》上市，提升營運動能。而單機版《三國群英傳8》的推出，更有望讓明年第1季營收大幅推升。

大宇資10月發表單機大作《軒轅劍柒》，10月29日將同步於PC及PlayStation 4平台上推出，除實體版外，亦提供PC平台的Steam數位版及PS4數位版，包括中英日韓等版本，第4季營收有望站上今年最高。大宇資2021年還有《明星志願四》手遊、《仙劍奇俠傳-九野》、單機版《仙劍奇俠傳七》以及電影、電視劇陸續播出，後續遊戲推出的「菜單」還相當不錯。

傳奇第4季將推出首款自行研發女性向遊戲，而橘子則攜手韓國遊戲大廠Kakao Games共同營運的韓國百萬小說IP同名手遊《月光雕刻師》，明天將舉行上市記者會，近期將在台港澳雙平台推出。

(時報資訊)