中選會上周五駁回由制憲基金會所提制憲公投提案，獨派大老辜寬敏今天召開記者會表示，因為還有很多有志之士在為制憲努力，因此他今天還有沒有考慮請辭總統府資政或退出民進黨，但民進黨政府若仍違背台灣人民的心，他會做最後決定。

台灣制憲基金會董今天召開「制定新憲目標不變」記者會，回應中選會的決定，基金會董事長辜寬敏表示，根據基金會台最新民調，高達91％的台灣民眾希望台灣成為一個正常國家，換句話說有高達九成一的民眾，認為現在台灣並不是一個正常國家，而這個問題的核心就在這部中華民國憲法。

他說，台灣長期遭受外來政權統治，導致台灣沒有一部真正屬於台灣的憲法，這也是基金會成立的宗旨與目的。制憲公投一次不成就提第二次，第二次不成就再提第三次，絕對不會輕言放棄，要為台灣後代的子子孫孫打造一部台灣人的新憲法。

台灣制憲基金會執行長林宜正強調，有媒體對於中選會結果以「制憲沒戲」作為標題，這是對於辜寬敏先生與制憲基金會的不了解。辜寬敏先生從事台灣獨立與國家正常化運動超過半世紀，一向不畏艱辛，在過去威權時代如此，現在更不會因中選會不合理的決定而停下腳步，「制定新憲 目標不變」就是基金會接下來運動的最高宗旨。

他表示，對於重大政策的創制權，是人民不可剝奪的權利，中選會所做出的決定，與中選會成立的目的嚴重違背，基金會表示完全不能認同也表達高度遺憾。

台灣制憲基金會董事王美琇在會中表示，過去幾十年來許多民主先進從事台灣國家正常化運動，儘管艱辛但仍匍匐前進，然而上週五中選會的決定讓許多人抬頭一看赫然發現，台灣國家正常化的最大阻礙竟是民進黨政府，這是令人非常痛心疾首的事情。

對於制憲公投所遭受的阻礙，王美琇表示，未來不排除連結更多台派社團及公民團體成立制憲大聯盟，以更大的民意基礎再次推動制憲公投。就法律層面而言，也不排除尋求釋憲途徑，以導正中選會的錯誤決定。

輔仁大學學士後法律學系助理教授姚孟昌針對此次中選會的駁回理由提出法律反駁，姚孟昌痛批中選會不了解台灣民主發展歷程，更曲解公投法的真諦，完全扼殺直接民權的行使。姚孟昌具體指出，中選會認為制憲公投主文中所謂「推動」語意不清，但現行法規中使用「推動」二自所在多用，完全無法理解為何中選會認為「推動」二字有模糊之處。

(中時 )