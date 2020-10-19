中央流行疫情指揮中心今天公布五例境外移入個案，其中案五三六是從法國巴黎直飛台灣，但醫療應變組副組長羅一鈞今天表示，本案與先前從大陸江蘇返台的案五三零相關，為擴大採檢才撈出的確診者，目前已匡列同班機前後兩排的旅客共六人進行居家隔離。

羅一鈞表示，案五三六是從法國巴黎直飛台灣入境，與當初的江蘇台商所入境的航廈不同，但因兩人的檢體屬同一間實驗室於同一批進行檢驗，因此才會在後續的擴大採檢中再次進行採檢，最後案五三六於16日進行二採，於今日確診。

羅一鈞說，之所以啟動本次擴大採檢專案，是因陸方先前通報案五三零在對岸的接觸者皆為陰性，因此決定在國內針對同一批檢體進行二採，檢體數量共計31件，只有案五三六被發現確診。

羅一鈞指出，案五三零是在入境採檢時被測出陽性，但後續二採三採四採都為陰性，至於案五三六則是入境採檢時為陰性，但在二採時被發現陽性。不過兩者並不認識也未搭乘同班機，但案情卻相互反轉？羅表示還需要進行更細部的資料分析，不排除任何可能，詳細結果預計一周後公布。

(中時 )