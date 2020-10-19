男大生「小柯」，愛慕同班女同學「莉莉」，曾經告白但遭拒絕。「小柯」與2友人於2019年某日晚間在住處飲酒、聊天，「莉莉」自行前往參加聚會，席間，「小柯」趁2友人外出買酒，壓制「莉莉」強吻猥褻，因2友人及時返回，「小柯」才罷手。台中地院依強制猥褻罪判「小柯」徒刑7月，全案仍可上訴。

判決書指出，「小柯」對同班女同學「莉莉」有好感，曾向她表達交往之意被拒絕。「小柯」在2019年7月間晚間11時許，與2名友人在住處聊天喝酒，「莉莉」未事前告知即自行前往，「小柯」開門讓「莉莉」進入屋內。

隨後，2名友人外出買酒，獨留「小柯」、「莉莉」獨處，「小柯」對「莉莉」有好感及情愫，不顧「莉莉」肢體及言語的強烈反抗，趁機壓制強吻猥褻得逞，「小柯」因接到2友人返回的電話才停手，「莉莉」則趁隙下樓離開，並向警方報案。

「小柯」在警訊及偵查中均否認強制猥褻，向法院聲請送精神鑑定，鑑定報告判斷，他在案發當時並無精神障礙或其他心智缺陷。「小柯」在法院審理時才坦承犯行，並請求宣告緩刑，但法官認為，「小柯」強制猥褻已造成「莉莉」心理難以抹滅的陰影，又未與她和解、取得諒解，不宜宣告緩刑，依強制猥褻罪判刑7月。

(中時 )