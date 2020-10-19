台中市議會19日進行財經業務質詢，朱暖英指出108年決算台中市公共債務有1316億，市民平均每人負擔的債務要3.6萬元，只贏高雄；為遏止公共債務持續惡化，市長盧秀燕任內因土地增值稅收增加、減少利息支出、工程人事支出，歲出減少了70億。

「冰凍三尺非一日之寒！」朱暖英質詢財政局說，市民平均負擔的債務約為3.6萬，相較六都人均負擔公債僅略優高雄市，公債高不是短暫時間造成；104至107年台中市公共債務，從889億攀升至1258億，前朝爽花債留子孫，讓台中市成為千億負債俱樂部的會員，市民人均公共債務數額自然暴增。

朱暖英說，檢視盧秀燕現下財政表現，截自107年底的1258億元，來到目前增加為1420億元，其中包含一年以上公共債務795億、未滿一年公共債務233、自償性公共債務392億等三大公債項目；盧市長就任至今，近兩年總計公共債務增加162億，兩年平均增加81億。

朱暖英指出，市府讓原先僅剩88億元的舉債空間，拓展到299億元的舉債額度，讓台中市的調度更有空間，有調度空間就可做更多的事；財政局長要有還債計畫，除撙節開支，善用納稅人的每一分錢，更要想辦法開拓財源，讓我們的負債可以減少，而不會債留子孫。

(中時 )