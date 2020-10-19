「微笑女神」竹內結子上月27日驚爆在家輕生，卻沒有留下遺書，死訊震驚各界，而外界除了關注她想不開的理由外，也很關心被留下的兩個兒子，未來該如何是好，而她的前夫中村獅童在事發後始終保持沉默，也沒接回兩人所生的15歲兒子，無作為遭到外界強烈撻伐，轟他無情無義，如今中村獅童終於現身，面對前妻驟逝的真實反應，也被媒體曝光。

竹內結子2004年與中村獅童合作電影《現在，好像見你》，該片不但成為她的代表作，她還跟男主角假戲真做，25歲當紅時帶球嫁給中村獅童，只是婚後不久男方就爆出外遇、酒駕風波，2006年竹內結子委請律師送出離婚協議書，帶走了兩人的兒子，但直到2008年才真正離婚，而2015年中村獅童再婚，竹內結子則是愛情長跑10年於2019年再嫁中林大樹，今年1月生下第二個小孩。

日媒報導，竹內結子過世後始終沒回應並神隱的中村獅童，近日為新片《澪之料理帖》，在東京出席宣傳活動，他仍舊是低調避談竹內結子，表情起初也很凝重，直到同劇演員松本穗香、窪塚洋介接受訪問，漸漸帶熱了現場氣氛，中村獅童才稍微放鬆地露出微笑。

對於中林大樹表態要連大兒子一起養，扛起單親爸責任以慰亡妻在天之靈，外界因此相當不諒解中村獅童的態度，認為他沒擔當不負責任，而他本人仍是沒有作出澄清，但《女星自身》報導，其實中村獅童跟竹內結子離婚後，仍跟兒子保持聯繫，得知竹內結子輕生的第一時間，他其實大哭到眼睛紅腫，更是心疼兒子沒了母親，本是想接手兒子撫養責任，但中林大樹表態了要當兩個孩子的爸，中村獅童最後決定尊重這份心意，將兒子交給中林大樹。

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