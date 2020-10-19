馬來西亞與我國於10月19日共同舉辦APEC女性新創企業工作坊，展現亞太區域女性創業家在疫情中的團結。逾40位經濟體共襄盛舉，與會者以女性能力賦予為目標，強化女性創業可用資金及市場途徑。

馬來西亞企業發展暨合作部（Entrepreneur Development and Cooperatives of Malaysia , MECD），以及我國經濟部中小企業處，透過數位科技，成功跨越地域限制，圓滿舉行本次會議。本次與會者來自多元背景，包含亞太地區各經濟體代表、民間社團、產官學界、新創初創，以及業界重量人士共同分享寶貴經驗。亞太地區中小企業及女性企業家團結合作，見證APEC經濟體間的緊密連結，不因疫情而瓦解。

能力建構，女性賦權

本次會議開場由經濟部中小企業處副處長胡貝蒂，及馬來西亞企業發展及合作社部Syahira Hamidon次長共同致詞。胡副處長表示，「在21世紀，性別平等和女性賦能為現今不可或缺的社會改革。因此各政府有義務在經濟發展過程中確保性別友善的創業環境，且給予一定的支持。當我們意識到女性在創業時可能陷入的困境，我們更應該為女性尋求更多的資源，給予可利用的資訊途徑，且以促進產業包容性發展為標竿，提升整體經濟健全發展。」

APEC女性新創企業加速器倡議

女性在募資上比男性面臨更龐大的社會壓力。在亞太地區，香港女性創業家須比男性多花將近一個月的時間才得以募集到充裕的資金；而在新加坡則是一個月整。足以證明男女在創業上的不平等，是我們必須克服的困境。

即便由女性開創的企業比率逐漸提升，女性在創業基金上仍略顯貧乏，因此，「提升資金上的利用」及「擴大市場參與」為女性創業早期的關鍵階段，也是新創企業穩定生存的主要因素，更是一般企業拓展海外市場的必經過程。於此，我國、馬來西亞、泰國、菲律賓於2020年提出「APEC女性新創企業加速器倡議」，我國與印尼8月已為APEC女性新創企業加速器倡議之首場活動揭開序幕，本次會議則是第二場倡議活動，後續壓軸還會有各一場的工作坊及論壇在臺北舉行。以此兩大主題為主軸帶領女性企業及女性新創團隊再創事業高峰。透過前揭會議及論壇舉行，我國將持續與亞太經濟體夥伴共同奮戰，以期提升女性創業能力賦予，促進多元產業平等及永續成長的環境。

(工商 )