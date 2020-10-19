高單價產品出貨比例增，防疫產品加持，成衣代工大廠聚陽（1477）自結累計1-9月稅前淨利為21.1億元，年增8.04％，每股稅前獲利9.60元。

防疫品出貨，與居家、運動需求旺，訂單快速回流，聚陽指出，是今年前三季獲利成長的3大助力。

今年第4季表現，聚陽指出，因來到傳統淡季，加上受到原物料價格影響與新台幣走勢強勁，將影響營收表現，不過出貨量較去年同期有雙位數成長，獲利雖不及旺季，但也將優於去年同期。

至於明年的營運，周理平指出，疫後，居家休閒、運動服飾、睡衣類訂單回流動能強，將會是明年成長主力，聚陽手中訂單能見度到明年上半年，2021的客戶訂單已經很明確，主要的客戶明年都在成長，也有新客戶的加入。為滿足客戶訂單需求，聚陽已展開擴產計畫，明年會加速，包括南、北越以及印尼等地，也將規劃投資孟加拉，預估明年的產能最多可增2-3成。

(工商 )