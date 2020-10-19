美國天文學家泰森（Neil deGrasse Tyson）警告，冰箱大小的「2018VP1」小行星可能在11月2日衝撞地球，成為美大選前另類驚奇。

美國天文學家泰森（Neil deGrasse Tyson）昨（18）日透露，一顆小行星可能會在11月2日、美國總統大選登場前一天衝撞地球，成為今年美大選的另類驚奇。

綜合《紐約郵報》（New York Post）、俄羅斯衛星通訊社、新聞網站「The Inquisitr」報導，美國知名天文學家泰森昨日分別在推特（Twitter）及Instagram帳號貼出貼文，警告一顆小行星可能在美國總統大選前撞上地球。

他在貼文中表示，「一顆冰箱大小的太空石頭『2018VP1』小行星正以每小時超過4萬公里的速度向地球猛衝而來。」

「它可能會在11月2日、總統大選前一天衝撞地球。」

不過泰森也表示，民眾不用為這個飛行物體恐慌到難以入眠，「因為它並沒有大到會造成損害」，他還打趣說，「如果世界在2020年終結，那不會是宇宙的錯。」

今年8月美國國家航空暨太空總署（NASA）就指出這顆小行星正飛往地球，不過進入地球大氣層的機率只有0.41%，由於它真的非常小，約只有6.5英呎（將近2公尺），就算進入地球大氣層，很快就會解體。

遠不只4億 外媒爆：川普至少負債10億美元 最大債務曝光
如百億顆原子彈爆炸 6600萬年前恐龍這樣滅絕
外星人爆闖美軍基地遭狂轟慘死 美士官長嚇到臉色慘白

文章來源：Neil deGrasse Tyson warns asteroid could hit Earth day before election
文章來源：Neil deGrasse Tyson Predicts Asteroid To ‘Buzz-Cut’ Earth 24 Hours Before Presidential Election
文章來源：科学家预测小行星可能在美国大选前一天坠落地球

(中時新聞網)

#美大選 #超八卦 #地球 #小行星 #衝撞