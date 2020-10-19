美國天文學家泰森（Neil deGrasse Tyson）警告，冰箱大小的「2018VP1」小行星可能在11月2日衝撞地球，成為美大選前另類驚奇。

美國天文學家泰森（Neil deGrasse Tyson）昨（18）日透露，一顆小行星可能會在11月2日、美國總統大選登場前一天衝撞地球，成為今年美大選的另類驚奇。

綜合《紐約郵報》（New York Post）、俄羅斯衛星通訊社、新聞網站「The Inquisitr」報導，美國知名天文學家泰森昨日分別在推特（Twitter）及Instagram帳號貼出貼文，警告一顆小行星可能在美國總統大選前撞上地球。

Asteroid 2018VP1, a refrigerator-sized space-rock, is hurtling towards us at more than 40,000 km/hr.



It may buzz-cut Earth on Nov 2, the day before the Presidential Election.



It’s not big enough to cause harm. So if the World ends in 2020, it won’t be the fault of the Universe. pic.twitter.com/eiy9G9w4Ez — Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) October 18, 2020

他在貼文中表示，「一顆冰箱大小的太空石頭『2018VP1』小行星正以每小時超過4萬公里的速度向地球猛衝而來。」

「它可能會在11月2日、總統大選前一天衝撞地球。」

不過泰森也表示，民眾不用為這個飛行物體恐慌到難以入眠，「因為它並沒有大到會造成損害」，他還打趣說，「如果世界在2020年終結，那不會是宇宙的錯。」

今年8月美國國家航空暨太空總署（NASA）就指出這顆小行星正飛往地球，不過進入地球大氣層的機率只有0.41%，由於它真的非常小，約只有6.5英呎（將近2公尺），就算進入地球大氣層，很快就會解體。

(中時新聞網)