美國天文學家泰森（Neil deGrasse Tyson）昨（18）日透露，一顆小行星可能會在11月2日、美國總統大選登場前一天衝撞地球，成為今年美大選的另類驚奇。
綜合《紐約郵報》（New York Post）、俄羅斯衛星通訊社、新聞網站「The Inquisitr」報導，美國知名天文學家泰森昨日分別在推特（Twitter）及Instagram帳號貼出貼文，警告一顆小行星可能在美國總統大選前撞上地球。
他在貼文中表示，「一顆冰箱大小的太空石頭『2018VP1』小行星正以每小時超過4萬公里的速度向地球猛衝而來。」
「它可能會在11月2日、總統大選前一天衝撞地球。」
不過泰森也表示，民眾不用為這個飛行物體恐慌到難以入眠，「因為它並沒有大到會造成損害」，他還打趣說，「如果世界在2020年終結，那不會是宇宙的錯。」
今年8月美國國家航空暨太空總署（NASA）就指出這顆小行星正飛往地球，不過進入地球大氣層的機率只有0.41%，由於它真的非常小，約只有6.5英呎（將近2公尺），就算進入地球大氣層，很快就會解體。
文章來源：Neil deGrasse Tyson Predicts Asteroid To ‘Buzz-Cut’ Earth 24 Hours Before Presidential Election
(中時新聞網)
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