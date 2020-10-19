太誇張！進行醫美手術前，一定要選擇合格診所及醫師。有一位馬來西亞的23歲嫩模蕭芷欣，為了在婚禮中展現完美體態，17日在好友陪同的情況下，接受抽脂手術，未料操刀者是無照的美容師，不慎出差錯導致昏迷致死，消息震驚全馬來西亞。

根據大馬當地媒體報導，23歲的模特兒蕭芷欣，曾在2014年奪下亞洲新星模特兒大賽冠軍，預定明年將與外籍男友共步禮堂；原本身材就已經很纖細完美的她，為了在婚宴中當最美麗的新娘，17日下午2點前往大馬吉隆坡的某家美容院，花了約新台幣1.8萬元進行手臂抽脂手術。

未料手術進行開始，蕭芷欣的神情有異，變得相當恐慌，同行友人發現不對，緊急call救護車將蕭芷欣送醫，此時她已經陷入昏迷，就算醫護人員一路上實施CPR心肺復甦術搶救，依舊撒手人寰。

家屬事後查看涉事美容院的背景，赫然驚覺商業註冊項目為美容產品批發，私下卻違規提供整容服務，而且動刀的美容師也沒有相關執照，決定報警處理。蕭芷欣的哥哥表示，妹妹平常的作息正常，對健康、身材很要求，希望所經歷的一切，能警惕所有年輕女孩，不要再出現下一位受害者。

(中時新聞網)