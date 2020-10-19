樹林焚化廠將在年底整建，每日將減少900噸垃圾處理量，新北市議員葉元之19日質詢指出，環保局尋覓民間暫置場，一定造成民間垃圾處理費用飆高，現已有許多社區垃圾改丟清潔隊垃圾車，經常垃圾上不了車，屆時開始歲修，至少會影響1／4新北住戶，一定會造成垃圾大戰。

環保局長程大維答詢時指出，到時候公寓大廈垃圾還是可以進焚化廠，市府計算數量還足夠，目前傾向會發臭的先燒，其他事業廢棄物則請業者暫置。

樹林焚化廠12月整修，新北市議員葉元之認為環保局不盡早提出配套，預言將出現垃圾大戰。（葉德正攝）

葉元之說，市民倒垃圾可自己買專用垃圾袋丟到垃圾車，但現在社區大樓偏好付錢找民間清運公司來收，不用另外買專用垃圾袋。

葉元之說，新北市有三座焚化廠，包括樹林、八里及新店，每日共處理2500噸垃圾，但樹林焚化廠12月整修，所燒的900噸垃圾將要分到八里及新店，且11月開始場內開始清坑，進場垃圾會大量減少。

葉元之說，焚化廠會優先讓清潔隊收的垃圾進場，剩下才會讓民間清運業者進場，清潔隊約進場1600噸，新北市清運業者每日進場量大約900噸，樹林焚化廠整修時，另外兩個焚化廠光燒清潔隊的垃圾就可能不夠了，清運業者的900噸將另外想辦法。這900噸的垃圾，一半以上是社區大樓的生活垃圾。

葉元之說，目前環保局的作法是想找民間垃圾暫置場合作，請清運業者將社區大樓生活垃圾送到暫置場，但是民間暫置場的收費，一定會比目前直接近焚化廠的一噸3500元高出許多甚至可能翻倍。

葉元之說，環保局可說若漲價社區可跟清運業者解約，改買專用垃圾袋丟清潔隊的垃圾車，但事實上，他已收到某社區陳情，星期一跟星期四因為前一天清潔隊沒收垃圾，這兩天的垃圾根本無法全丟垃圾車，只能堆積在社區中庭，若環保局不增加車次與人力，這種狀況在12月樹林焚化廠歲修後，將越演越烈。

葉元之也說，市府也要針對民間暫置場價錢，也必須控制在一定範圍內，否則最後苦的還是小老百姓。

(中時 )