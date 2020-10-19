尹馨在舞台劇版《與惡》與狄志杰有許多精采對手戲。（故事工廠提供）

謝瓊煖、陳以恩《與惡》舞台劇中飾演母女。（故事工廠提供）

改編自同名電視劇的故事工廠舞台劇《我們與惡的距離》全民公投劇場版，口碑爆棚，最大亮點是透過全民公投來決定結局，幾乎每場的結局都不一樣，讓演員個個膽戰心驚，在演出後台看著有如決定命運的「紅綠燈」（透過亮燈來顯示結局場次）。擔綱女主角的尹馨透露，不同結局的演變，角色個性要秒從「白天鵝」與「黑天鵝」切換，甚至要立刻衝去後台換裝，「下半場台詞第一句絕對不能錯更是關鍵」！

舞台劇《我們與惡的距離》全民公投劇場版網羅了尹馨、狄志杰、謝瓊煖、吳定謙、房思瑜、陳志強、吳怡霈、李劭婕、楊銘威等優秀演員參與演出。同時演出電視劇、舞台劇版的謝瓊煖說，彩排場與首演場中，一連演了同樣結局三次，本來演員們以為在後來的場次中都會是這個版本結局居多，沒想到峰迴路轉，接下來演出的場次，幾乎每一場的結局都不同，讓大家開始提心吊膽，「開票」時演員就擠在側舞臺看號誌，看著螢幕顯示觀眾投票的百分比，結局底定公佈燈號後，「紛紛鳥獸散準備下半場的服裝，甚至要能迅速反應下半場開場戲演對手戲的演員是哪一位」。

而該劇其中一個結局是飾演應思聰的楊迦恩「領便當」的版本，陳志強對謝瓊煖說「他其實是一心想要離開人間」，該場戲讓陳志強看到心都碎了，不自覺想流淚，謝瓊煖透露，「他領便當時，我的心也很痛，因為世界沒辦法接受他，我真的很難過。」

謝瓊煖日前過生日，生日前一天與大學同學共度，生日當天則是在家研讀劇本，她笑說：「隨時儲存能量迎接未來每一天的拍戲及每一週的《與惡》舞台劇。」故事工廠舞台劇《我們與惡的距離》即日起在北中南巡迴演出，購票請洽兩廳院。

(中時 )