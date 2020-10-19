外傳中天新聞台今年底換照可能不會過關，引來各界質疑政府打壓新聞自由，同時也有人罵中天是紅媒。對此，作家李敖之子李戡表示，說中天新聞是對岸遙控指揮，完全是毫無常識的胡說八道，因為對岸有關部門根本沒智商指揮、更沒插手中天的必要。「中天既不是紅媒、也不該被關。」

李戡指出，不少人認為中天是「親中紅媒」，理所當然要被關台。說真的，說中天是「紅媒」，實在太抬舉它了。在對岸做生意的大台商，每天都在想方設法增加和官方的談判籌碼。「兩岸和平」就是最常見的籌碼。

李戡認為，說中天新聞是對岸遙控指揮，完全是毫無常識的胡說八道，因為對岸有關部門根本沒智商指揮、更沒插手中天的必要。有關部門的對台宣傳，要的是自欺欺人的效果，中天自己愛怎麼做就怎麼做，根本不需大費周章干涉。一下子把中天變成和央視一樣的真「紅媒」，反倒會壞了有關部門的好事，更不是共產黨的行事風格。

李戡認為，中天不應該被關台，也沒有被改組的必要。某些社會的裂痕，絕不會因為中天被關而消失，反倒現在把中天關了，這些裂痕更無彌合可能。中天被打造成「韓天台」，作風固然可議，但收視率說明了一切，這些觀眾的需求應得到尊重。

李戡表示，如果中天又要捧出一個X流，就讓它去吧，台灣社會應有足夠的自信，在全世界誤認中國大陸有能耐搞宣傳搞滲透的同時，緊鄰中國大陸、語言文字相通的台灣，卻絲毫未受大陸負面宣傳的影響。台灣社會應有足夠的肚量，支持中天作為監督執政黨的角色，同時反對它「演戲」給對岸看的一面。台灣應以自身行動，向全世界證明言論自由的精神，以及中國大陸統戰和宣傳部門的愚蠢和失敗。

(中時 )