台中市大安區三兄妹因喪父，生活頓時陷入困境，市議員施志昌日前獲知，牽線大安廣明宮廣澤尊王慈善會捐贈11萬6000元，19日交由大安國中設立專款專戶管理使用。大安國中校長國立民表示，未來將分3年資助孩子就學用品、營養午餐、生活用品等需求。

施志昌表示，莊姓三兄妹生長於單親家庭，目前一位就讀國中、兩位國小，父母已離異多年，三兄妹由父親扶養長大，父親平時工作是以送貨維生收入微薄，日前因心肌梗塞驟逝，無遺留家產，只能由祖母照顧，生活相當困苦。

施志昌指出，他連忙尋找慈善團體協助，廣明宮廣澤尊王慈善會接收到訊息後立即捐贈11萬6000元，今日交由學校管理。

校長國立民表示，學校已收到善款，會設立專戶管理11萬6000元使用方式，分三年用在孩子日後學雜費、學用品與營養午餐費用，以及每個月給三位孩子生活費用。

此外，由於剩下三個多月就過年了，也會依據孩子需求，購置新衣與新年用品，讓孩子能順利平安健康的成長。

(中時 )