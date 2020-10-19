導航不準，亂了陣腳；林姓車主駕駛1輛小貨車，因啟用導航到北屯送貨，卻卡在大坑8號步道旁，打電話報警後，員警抵達報案現場，經報案人指導事發地點,果見1輛小貨車卡在邊坡，旁邊即是水溝進退維谷，小貨車隨時會滑落，員警最後協助車主脫困。

警方接獲報案即前往8號步道，惟遲遲找不到60歲林姓報案人，發現1名男子站在小巷口向警方示意，並表示是他們報案，員警隨即與其前往車輛地點，發現一台自用小貨車卡在轉彎處，旁邊即是小水溝，進退維谷，隨時都有滑落的危險，報案人焦急站在小貨車旁不知道該如何是好。

警方立即上前幫忙，先是撿拾石頭及磚塊抵住車輪，避免車輪持續滑落，並與車主及熱心民眾一起抬車，一、二、三採取重訓硬舉的姿勢使出吃奶的力氣向上抬且向旁邊移動，持續了幾次抬車，費盡所有力氣，終於車輪稍稍移到較為平穩的地面，再由較為熟悉路況的地主協助駕駛自小貨車，在眾人緊張的注視下，加足油門終於讓小貨車脫離危險區域，順利轉彎。

林男向員警表示他要送貨到8號步道附近的店家，因為導航指示從該處前往，不熟悉路況才不慎卡在該處，轉彎險滑落水溝內，真的十分感謝員警的熱心幫助，不然在這偏僻的地方吊車要進入也很困難，林男離去時頻頻道謝。

(中時 )