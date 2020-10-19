國學大師胡適在美國留學期間所寫的日記，於17日凌晨在北京的拍賣中，以人民幣1.3915億元（新台幣近6億元）的天價賣出，創下最高日記拍賣紀錄。

據港媒《東網》報導，胡適於1910年至1917年曾到美國留學，其後將其所見所聞，還有自己抽菸打牌等經驗寫成《胡適留學日記》出版，共18册、50多萬字，全部為胡適親筆手稿，隨文貼上450多張珍貴照片及中英文剪報。

內容更指出，《胡適留學日記》最早由上海亞東圖書館於1939年以《藏暉室札記》為名整理出版。不過，之後多家出版社改以《胡適留學日記》為名重新出版。《胡適留學日記》17日亮相華藝國際北京首拍，以破紀錄的1.3915億人民幣（約1.63億港元）成交，成為世上最貴的日記。

陸媒《中新網》報導，這次拍賣的日記手稿還包括胡適於1917年歸國後所寫的《北京雜記》和《歸娶記》。《北京雜記》中有多處胡適自作詩詞的記載，《歸娶記》中則有對胡適組詩《新婚雜詩》的記載，與以後正式發表的定稿在次序和字句上均有所出入。此外，《歸娶記》還明確了胡適和其妻江冬秀的婚期以及迎娶始末，並揭露胡適對於婚姻的態度。

(中時新聞網)