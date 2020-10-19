彰化縣溪湖鎮人稱「溪湖小子」的巫秉穆，因熱愛台灣傳統古厝，自2018年開始與幾名同樣熱愛古厝的年輕人，投入田野調查，至今探訪超過30幢古宅，除保留文物，更挖掘其背後故事，19日在文化局的支持下，在崇實高工圖書館辦理「印象溪湖特展」，巫秉穆說，他的力量有限，無法搶救古宅，只希望喚起大家對老厝重視，及其背後的歷史故事。

「每塊花磚都有自己的故事」巫秉穆表示，起初他只想將花磚融入到設計作品內，在接觸了幾幢古厝後，開始對古厝產生濃烈興趣，慢慢走進社區，發現每間老厝都有自己不同的樣貌，也乘載著許多人的記憶，除保留花磚、屋瓦、器皿等文物，更拜訪地方耆老，屋主等，將每幢古厝背後的故事記錄下來。

在探訪的過程中，巫秉穆找到許多有趣的器皿，譬如說超過60年以上的維他露P汽水瓶。(吳建輝攝)

巫秉穆除保留花磚、屋瓦、器皿等文物，更拜訪地方耆老，屋主等，將每幢古厝背後的故事記錄下來。(吳建輝攝)

「印象溪湖特展」即日起至23日在崇實高工展出。(吳建輝攝)

「美麗不應只存在於回憶」巫秉穆說，許多人認為古厝破舊，沒有利用價值，將老宅賣給開發商，面臨拆除命運，他的能力有限，無法每幢古厝都搶救，希望政府能更重視古厝的保護，讓傳統村落變成一個有魅力的景點，能發展地方創生，讓人不再害怕古厝保護。

彰化縣文化局副局長吳文昇表示，秉穆的調查結果相當完整、透徹，許多快要被遺忘的古厝得以被大家重視，也希望未來秉穆能朝著文史相關工作發展，相信未來對台灣的貢獻會非常巨大，而將來秉穆所記錄下來的文史資料，也會在文化局的補助下，出版發行，讓更多人看到溪湖。

(中時 )