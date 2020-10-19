股王發威，台股展開攻勢，今日收高大漲逾150點，食品股在大盤氣氛轉暖催化下，檔檔走高，味王(1203)、福壽(1219)、黑松(1234)、佳格(1227)、福懋油(1225)、泰山(1218)、大成(1210)等多檔個股漲幅超過1%，成為多方主力代表，食品股王鮮活果汁-KY(1256)創高回檔修正多日，績優題材為王道，反而吸引低檔布局買盤，底部墊高回到280元，重回所有短均之上。老大哥統一(1216) 9月營收403.5億元，創歷史同期新高，可惜外資不領情，位居今年以來外資賣超前10大之列，台股喜洋洋的氛圍下，統一僅小漲0.3%，續在60元關前求振作。

食品股的民生內需優勢，不易受國際局勢干擾，惟2020年新冠疫情打亂食品股既定步調，以往Q3在中元、中秋傳統大節帶動下，業績領漲股價，今年行情顯得冷淡，統一(1216)自70元之上翻落，一度面臨60元保衛戰，外資近一個月賣超逾7.3萬張，股價已在相對便宜水位，加上9月營收403.5億元創歷史同期新高，開始有部分買盤進場撿便宜，現階段沿62元5日線盤整。

另一家老牌飲料廠味全(1201)股東會通過配息1.33元，較前幾年的0.6元、0.8元成長許多，顯示營收持續向上，然而基本面轉體題材未能呈現在股價上，7月21日除息以來至今仍呈現貼息狀態。幸好外資連買超12日，底部逐漸墊高，多方拚回穩住2字頭。

食品股王鮮活果汁-KY(1256)的股價表現則是最佳強勢代表，其9月合併營收5.71億元，不僅刷新歷來單月新高紀錄，且首度單月營收突破5億元關卡，並較去年同期大增44.01％，展望全年，鮮活表示，公司仍抱持審慎態度看待疫情未來影響，且亦將持續優化產品、擴增市場通路，以期墊高競爭優勢，對中長期營運仍審慎樂觀。

(時報資訊)