蘋概股攜手雙王，台股重登12900點！台股雙王—大立光(3008)及台積電(2330)擺脫連兩週因法說會失靈拖累台股頹勢，在美股盤前期指大漲帶動下跳空開高，上週舉行科技日的鴻海(2317)科技日也獲得法人青睞，順利站上80元，蘋果iPhone 12新機市場給予肯定，蘋果供應鏈第4季營運不看淡，臻鼎-KY(4958)、華通(2313)、台光電(2383)及台郡(6269)收高，中小型股—德微(3675)、東凌-KY(2924)、達邁(3645)、聚隆(1466)、車王電(1533)、鈺創(5351)等漲停作收，搭配聯發科(2454)收高，在電子股重掌兵符下，台股指數開高走高，並幾乎以最高點作收，不僅收復5日線，也站上12900點。

終場加權股價指數12908.34點，上漲157.97點，成交量1641.14億元；OTC指數為165.23點，上漲0.48點，成交量384.53億元。

今日上市各類股以光電類股表現最佳，上漲2.61%，其次是其他電子類股及汽車類股，分別上漲2.57%及1.99%，表現較差者為造紙類股、玻璃類股及機電類股，其中造紙類股下跌0.17%，玻璃類股下跌0.14%，機電類股下跌0.04%；上櫃部分，表現最佳為電子通路類股，上漲1.2%，表現最差為營建類股，下跌0.47%。

就技術面來看，今天台股指數在美國盤前期指強勢走高，以及大立光、台積電及鴻海帶動下，指數開高走高，終場大漲157.97點，以12908.34點作收，不僅收復5日線，也站上12900點；近期台股挾資金行情欲突破13000點關卡，但大立光及台積電法說會行情失靈，讓上週台股上攻13000點再次失敗，今天雖然在雙王及蘋果概念股聯手攻高下站上12900點，但美國總統大選漸近，美股面臨漲多拉回壓力，且台股開始進入財報密集公佈期，加上日技術指標過熱修正壓力增加，台股指數短線恐難以突破高點，所幸下檔季線走升，預期本週台股短線將維持高檔整理，指數將在12800點上下200點震盪。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，全球大多數國家製造業PMI已回到50以上並持續改善，較樂觀的數據顯示，全球GDP在2020第三至第四季間將回到疫情前水準，不過就業復甦力道仍遠低於製造業水準之提升；不過，潛在風險在於之前美國聯準會定調平均通膨目標架構來支撐市場信心及財政政策所需，明示將維持長期低利率，但若隨疫情消退、經濟持續復甦，之前推出的緊急性寬鬆措施很可能僅會持續至今年第四季，2021年起將逐步退場，則不利資金行情的延續，後續需關注各國央行的貨幣政策動向。

劉宇衡指出，儘管市場評價已相當高，仍基於以下理由，研判台股的多頭可能尚未走完，包括：深度衰退後的回升預期、疫苗接近問市有利經濟穩定、經濟預期仍在調升、政府政策對風險性資產的支撐、實質負利率環境、通膨預期的升高、股市相對債市具吸引力、數位革命趨動經濟及股市往上等利基，中長多格局可期，建議短線遇回檔可逢低分批布局。在類股操作上，基於股市短線漲多，震盪加大，建議朝利基成長型、高股息等防禦性佳的個股優先布局，以長期配息穩定的標的為核心持股，並搭配殖利率在市場均值之上且有高度成長之標的，目前看好半導體等、汽車零組件、防疫相關等族群。

復華中小精選基金經理人沈萬鈞表示，儘管近期歐美疫情惡化新增確診人數再加速上升，同時又有美國總統大選不確定因素籠罩，不過隨新iPhone預購熱烈、各主要市場皆開出紅盤，帶動周一大盤及蘋果供應鏈指標個股開高，由於第四季是節慶消費旺季也是傳統電子業旺季，若接下來的消費動能回溫將有利帶動出貨，建議可留意具旺季題材之消費性電子供應鏈，或者隨5G上路後相關新科技應用將持續帶動半導體先進製程、高速傳輸、伺服器等需求受惠之產業個股。

(時報資訊)