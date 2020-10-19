因中國第三季經濟增長不如預期，凸顯出全球新冠狀病毒確診病例激增正在影響這個全球最大石油進口國需求的擔憂，周一原油價格走跌。

根據官方數據，中國這個全球第二大經濟體第三季經濟較去年同期擴張4.9%，表現不如市場預期。中國亦是全球第二大石油消費國，其煉油廠在9月放緩了加工速度，且在政府的激勵措施支持下，其工業金屬進口量仍然下滑。

目前美國11月期油價格下跌0.29%，為每桶40.70美元。該合約將於周二到期。12月布蘭特期油微跌0.09%，為每桶42.89美元。

因全球最大石油消費國美國的原油與燃油產品庫存減少，激勵上周布蘭特期油上漲0.2%，美國期油漲0.7%。

新加坡華僑銀行（OCBC）經濟學家Howie Lee表示，中國發布的數據顯示其大宗商品與服務業的增長正在減弱，而即使獲得財政激勵措施支持，中國的原油加工和工業金屬產出數據仍令人失望。該經濟學家表示，「今天我們可能將看到價格走軟」。

由於庫存高漲與獨立煉油廠的進口配額有限，預計今年稍早出現的中國購油狂潮將在第四季放緩。該經濟學家並表示，投資人將關注周一晚些時候石油輸出國組織與其減產盟友OPEC+舉行的「部長級聯合監督委員會」（JMMC）會議，屆時可能決定是否推遲放寬減產計畫，即從明年1月起每日減產規模由目前的770萬桶調降至500萬桶的計畫。該經濟學家表示，原油價格不太可能因推遲這項計畫而上漲，因為市場已反映這個因素。

(時報資訊)