台大醫院二度公告暫緩公費流感疫苗接種；疾管署副署長羅一鈞今天說，北市衛生局每天配送300劑公費疫苗到包含台大醫院在內的北市各大醫學中心，盼台大盡快恢復民眾接種。

台大醫院今天再度公告，公費流感疫苗暫停施打，後續視疫苗供應情形再恢復。台大醫院表示，北市衛生局說本週都不會供應疫苗，最快下週才可能恢復。

衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞下午在記者會表示，北市衛生局負責配送公費流感疫苗到各大醫學中心、衛生所。初步了解，目前衛生局每天提供北市醫學中心300劑，因此本週還是會持續提供包括台大醫院在內的醫學中心，每一家都會收到300劑疫苗。

羅一鈞說，會密切注意台大醫院收到疫苗後有沒有重新恢復公費流感疫苗的施打，每日300劑也需要提供給醫護人員接種，不是說300劑全數都可以給民眾，這部分會跟衛生局、跟台大醫院溝通，希望盡快恢復提供民眾接種。

羅一鈞也說，本週還會將衛福部食品藥物管理署已驗收封緘的流感疫苗共99.9萬劑到各縣市衛生局，累積配送量達到540.9萬劑。（編輯：陳清芳）

(中央社)