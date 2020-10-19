北市府提供長者福利，推出的敬老悠遊卡行之有年，但議員楊靜宇19日質詢揭露，使用敬老卡的長者遷出北市，卻未依規定辦理退卡，仍繼續使用到失效為止，粗估市庫每年損失逾千萬元，但社會局官員竟嗆「負擔得起！」社會局長周榆修答詢，不能這樣講，但確實有疏失，2周內提出改善計畫。

「市府管理機制失靈、癱瘓、大當機！」 楊靜宇指出，依規定，敬老卡自核發日或展期日次月起，6個月內有效，逾6個月未辦理展期者，票卡失效；敬老卡持有人遷出或未實際居住北市或是死亡者，應停止使用，且本人或家屬應至市府指定地點辦理退卡事宜。

楊靜宇說，但社會局竟無統計資料，區公所人員還對民眾說「沒關係，若遷出或死亡，票卡就會自動失效」，但不主動辦理退卡，市庫可是平白蒙受損失，坐視無使用權者非法使用敬老卡，糟蹋、虛擲市民納稅錢，令人質疑有瀆職之嫌。

楊靜宇調查，單就今年1到8月的統計資料，使用敬老卡長者遷出北市的有5035人，月均遷出數則是629人。若629人未停卡，在「只採有效期限減半，算3個月」的情況下，乘以每張卡每月都有480元免費儲值點數，那一個月就有90萬5760元被不合法使用，一年下來，損失達1086萬9120元。

周榆修坦承疏失，有溢領的狀況，但社會局官員不能這樣講，會以縮短票卡優惠有效期限現為目標，2周內提出改善計畫。

(中時 )