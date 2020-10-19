外媒亞太報告(Asia Pacific Report)今天報導，我國在10月8日於斐濟舉辦國慶酒會，有兩名中國外交官到會場上鬧事，逕自拍照收集資料，經勸導後不願離去，還與我方外交人員發生衝突，造成我方官員受傷。今列席外交國防委員會的外交部政務次長曾厚仁證實此事，並公開譴責中方行為。

10月8日我國在斐濟首都蘇瓦舉辦國慶酒會，在會場中有兩名中國駐斐濟的外交官員闖入並拍照收集資料；我方人員先請中方人員離開，但隨後又回到會場叫囂並與我方人員發生肢體衝突，造成人員受傷。斐濟警方到場後，中方人員主張其外交豁免權並反咬我方人員先動手。針對該受傷人員的傷勢狀況，外交部亞太司表示並無大礙。

林昶佐在今日外交國防委員會質詢時問到此事，曾厚仁才證實此事的發生，對於事件發生至今3週有甚麼舉措？曾厚仁表示，事件一發生就有通報外交部，目前有人證與物證有交給警方並立案。

曾厚仁譴責中國駐外人員破壞我方在和平理性情況下的活動，他也坦言這是一個比較特殊的情況，將繼續觀察是否為有計畫的普遍行為或單一事件；目前我國與斐濟沒有邦交，所以事件的處裡可能不會太快，將持續關注斐濟方面的處理。

至於為何不在第一時間向台灣民眾說明並公開譴責中方，曾厚仁說，事實上外交部已多方研議，但希望在對外說明前，先確實釐清所有細節，再向國人交代。

(中時 )