高雄前市長韓國瑜2018年在政壇掀起「韓流」旋風，許多人也因力挺韓國瑜而受到關注。「最強菜農」林佳新稍早在臉書表示，他時常問自己，究竟是有韓國瑜才有林佳新？還是有林佳新才有挺韓的林佳新？或者林佳新一直是林佳新？他感嘆表示，「只有我挺他，沒有他幫我的任何一次甚至需要，不是他不幫是我不必要」。

林佳新在臉書指出，他時常問自己一句話，究竟是有韓國瑜才有林佳新？還是有林佳新才有挺韓的林佳新？或者林佳新一直是林佳新？他直言，「搞清楚狀況，只有我挺他，沒有他幫我的任何一次甚至需要，不是他不幫是我不必要」。

林佳新認為，這個不是切割，是受不了某些人無腦情緒勒索！他最後喊話，「某些人放下你的狗眼，不要以為林佳新三個字為了賺錢一樣，可以這樣被輕蔑踐踏」。

網友則回應表示「有新哥才讓我知道還有人為農民發聲」、「因緣際會，是時勢造英雄也是英雄造時勢」、「佳新很有個性，我欣賞」、「沒有把你跟韓畫等號，只是想看到你在農民的苦難上多給點助力」、「每個人都是獨立的，沒有誰是誰的問題」、「農業良心，林佳新」、「有情有義」、「堅持自己走正確的路」。

(中時新聞網)