外交部今天證實我駐斐濟代表處8日在當地飯店舉行國慶酒會，遭中國大使館人員闖入甚至動粗，我方譴責中方的非理性行為。中國駐斐濟使館今日發出回應，稱「報導與事實完全不符，純屬顛倒黑白」外，又指台灣館員對中國使館人員言語挑釁和肢體衝突，造成一名中國外交官受傷。

中國駐斐濟使館透過官網發出聲明，表示「注意到一些媒體報導10月8日台北駐斐濟商務辦事處舉辦活動場所外發生的事情。報導中對中國使館工作人員的指責與事實完全不符，純屬顛倒黑白、倒打一耙」。

聲明說，「事實真相是，台北駐斐濟商務辦事處於10月8日在公共場合公然舉行所謂『雙十國慶日』活動。上述行為不僅嚴重違背一個中國原則，還違反了斐濟政府對台機構活動的相關規定。台此舉意在國際上製造『兩個中國』或『一中一台』局面」。

聲明表示，「當晚，台機構人員對在同一酒店公共區域正常執行公務的中國使館工作人員發起言語挑釁和肢體衝突，造成一名中國外交官身體受傷、物品受損。」

中國駐斐濟使館表示，已就上述事件向斐方表達嚴重關切，要求斐濟警方對此事進行徹查，並依法追究台方人員責任。

中國駐斐濟使館說，「世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分」，又指，「中方高度讚賞斐濟政府堅持一個中國原則，相信斐方能公正、妥善處理此事」。

(旺報 )