周大觀文教基金會今天在花蓮縣政府舉辦抗癌圓夢助學金得主頒獎典禮，嘉勉抗癌天使勇敢對抗病魔，分別由神母小勇士陳俊安、血癌汽車小勇士葉豐旭2位抗癌小鬥士獲獎並親臨現場授獎，周大觀基金會也捐贈大提琴等9種二手樂器，期盼花蓮每個角落皆能鳴奏希望樂章。

陳俊安目前就讀北昌國小一年級，媽媽看到兒子榮獲助學金及獎狀時眼泛淚光，感動地說，俊安是家中老么，剛出生沒多久就確診罹患神經母細胞瘤，4年前鼓氣勇氣接受腫瘤切除手術，治療與追蹤病情期間，從來不會鬧脾氣，如今成功打倒病魔回到校園，自願擔任老師小助手，幫助同學排憂解難，樂觀態度渲染周邊的每個人，「真的以他為榮！」

今年因疫情影響，小額捐款驟減約6成，創辦人、周大觀父親周進華請各界發揮愛心、踴躍捐款。（羅亦晽攝）

陳俊安媽媽述說兒子抗癌的歷程，見兒子成功打倒病魔回到校園，不禁感動落淚。（羅亦晽攝）

花蓮海星國小三年級的葉豐旭則在兩年前檢查確診「急性淋巴白血病」，葉媽媽說，豐旭是家中獨子，體諒父母親工作辛勞，不哭不鬧乖乖接受每個療程；加上他自小喜愛汽車模型，住院治療期間利用空閒練習組裝模型，並說「康復後要把汽車模型變成汽車實體，載送爸爸媽媽和所有癌童環遊世界！」

「世事無常，把握人生，讓自己過得更光明、燦爛」，花蓮縣府祕書長張逸華說，生命由自己定義，每一位抗癌小鬥士背後充滿感人奮發的故事，分享能替社會注入正向力量，鼓舞更多人；感謝周大觀文教基金會捐贈樂器，幫助偏鄉小朋友們習得一技之長，期許未來能用音符傳遞感動。

周大觀文教基金會基金會設置「抗癌圓夢基金」逾23年，迄今幫助1萬3千名學生圓夢，今年因疫情影響，小額捐款驟減約6成，創辦人、周大觀父親周進華指出，今年仍有300位罹癌學生需要幫助，請各界發揮愛心、踴躍捐款，「確保沒有任何1位罹癌學生，孤獨地面對病痛。」

(中時 )