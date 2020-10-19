富邦媒（8454）繼去年與台灣大哥大合作推出「到店取貨」、「MyMusic消費滿額免費聽」服務，今年7月「到店取貨2.0」再度強勢登場，將物流管理再進化，力拼24小時到店取貨，雙11活動期間更推出限時優惠，門市取貨就有機會將新款智慧音箱Google Nest Audio帶回家。

富邦媒表示，持續提升集團資源綜效極大化，開啟線上購物新時代。

去年11月momo與台北富邦商業銀行合作推出新一代網購神卡「富邦momo聯名信用卡」，強打momo全通路5％ momo幣回饋無上限，讓卡友大大享受買越多賺越多的消費樂趣，累計至今年十月申辦數已正式突破33萬，顯現momo卡魅力無窮。

富邦媒總經理谷元宏表示，momo長期深根品牌合作提供豐富優質的商品，備受市場肯定，momo持續積極善用集團資源，去年起集結北富銀及台灣大推出「富邦momo聯名信用卡」、「台灣大到店取貨」及「MyMusic消費滿額免費聽」服務，透過兩大集團夥伴的助陣，momo締造今年1~9月合併營收約465.2億元佳績，較去年同期成長29.5％，完整發揮一加一大於二的極大化集團綜效。

momo與台灣大自去年首度跨界合作，推出「到店取貨」，突破消費者宅配、超商取貨，也能自由選擇方便的時間前往全台近760家台灣大哥大門市取貨，並享有到店取貨優惠。

momo據消費觀察，消費者透過台灣大到店取貨商品以3C商品為大宗，除了能夠現場進行3C商品點驗，門市人員更能提供新舊裝置檔案轉換、使用教學等貼心服務，建立momo、台灣大及消費者三方黏著度。

今年7月，momo再度與台灣大哥大推出「到店取貨2.0」，大幅縮短商品兩日到貨速度至24小時取貨，達到「今天下單、明天取貨」購物零時差。而「MyMusic消費滿額免費聽」服務，提供消費滿5,000元，消費者次月即可免費使用MyMusic聽音樂，延伸會員服務範疇跨領域，每月平均有高達2萬人次滿額申請使用。

富邦媒表示，站在會員服務立場，momo去年與台北富邦商業銀行合作推出「富邦momo聯名信用卡」，號招美妝、家電、3C、食品等品類品牌大廠響應，長期祭出全通路單筆享5％回饋無上限、指定品牌商品加碼10％回饋、每週六刷momo卡享最高15％回饋等好康優惠，讓會員實現生活大小事都能「刷momo買more more」，去年正式上線至今，申辦用戶已突破33萬，卡友每月平均消費客單價更為一般會員2倍。

為搶攻年末強檔購物潮，富邦媒整合集團資源與台灣大哥大合作的「到店取貨2.0」也搶先公開雙11檔期限時優惠，11月1日起至11月15日至台灣大門市取貨可免費獲得3C耳機收納包，並皆有新款智慧音箱Google Nest Audio抽獎資格，如為台灣大用戶更享有最高1,000元momo優惠券。

此外，活動期間至台灣大哥大申辦門號亦可享有最高1,000momo幣回饋，申辦5G門號加碼抽Google Nest Audio、apple watch、眼部按摩器等產品。

(工商 )