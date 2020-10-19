受惠蘋果新手機急單效應發酵，蘋果供應鏈概念股，包括半導體、PCB、IC設計等周一多開高走高大漲，加上傳產與金融等權值股負責穩盤，使盤勢無後顧之憂，今開高之後不回頭，一路向上行進間清洗持股信心不足浮額後走高，大盤連續收復5日線、12800點、10日線與12900點，再度兵臨萬三大關城下。

加權股價指數收盤大漲157.97點，報12908.34點，單日漲幅1.24%，成交1641.15億元。

資深業內人士指出，成交值量縮，指數卻大漲，係短線唯一美中不足之事，就技術面來看，KD值、RSI與MACD柱狀體仍偏多，且無過熱疑慮，但萬三關卡前的高檔，說市場惜售心態濃厚，未免有點牽強，若盤勢挑戰萬三不補量，逢高仍暫宜低調。

短線重量級權值股逆勢下挫者，僅南亞、玉山金、元大金與台玻；餘台積電、鴻海、股王大立光、聯電、聯發科、南亞科、中鋼、國泰金、兆豐金、中信金、第一金、富邦金、統一、中華電、日月光投控、友達、群創、長榮航、華航、台塑、台泥、台塑化、亞泥、遠東新、長榮、和碩、台大及台達電等，都臉色紅潤。

櫃買市場方面，營建、觀光兩類股指數雖拉回整理，但生技、電子兩主流站在多方，且化學、航運、電機、鋼鐵與紡纖等類股也力挺短多，使盤勢開高之後，始終屹立在平盤之上游走，終場指數報漲0.29%，為165.23點，成交384.53億元。

美股盤後電子盤方面，受惠消息面傳來新冠疫情紓困案有機會在總統大選前過關，激勵道瓊期、標普500、那斯達克100與小型股2000等4大期指攜手上漲，為今晚將開市的美股挹注多頭能量。此外，不少科技大廠將陸續公布Q3財報，因市場未看淡，也是刺激投資人觀望但不失望遠因。

業內人士指出，美總統大選進入倒數計時階段，尋求連任的現任總統川普，與在野的民主黨候選人拜登，誰能得最後勝利，仍在未定之天，在大選未塵埃落定前，或是短期成交均量無法大幅回升主因。

不過，全球主要工業國開發的新冠疫苗將陸續出爐，使疫情雖有再度於歐美蔓延之勢，但未來有效掌控趨勢並不悲觀，加上全球央行灑錢救經濟不手軟，使台股上檔萬三關卡強渡關山，只是遲早之事。因為國際熱錢看俏台股匯兩市的熱度，受惠台灣未來GDP成長仍審慎樂觀，致短中期暫難退燒。

(工商 )