炎亞綸 加盟索尼音樂記者會。（吳松翰攝）

炎亞綸19日宣布加盟索尼音樂，記者會上提及12月即將推出的新專輯，新歌全由他創作，靈感源於二年前他因感情風波陷入低潮，此後嚐試寫歌、將內心情緒寫進歌裡；炎亞綸揭露內心期盼的感情世界，其實自己要的戀情不是大放大鳴，渴望平淡、能互相陪伴的關係，兩人最後可以昇華到各做各的事仍心繫彼此。回想那段低潮期間，炎亞綸說：「我會強顏歡笑，但是會不敢直視他人，連鄰居也不敢面對，在電梯裡還把會自己縮在角落。」後來一位不認識的鄰居對他說「我支持你」，鼓勵他走出低潮。

33歲炎亞綸在華研國際音樂待了14年，此次加盟新東家索尼音樂，繼續歌手生涯，今記者會開始前他發文表示：「也許會有人問我，我在堅持什麼，雖然有幾首有流傳度的歌，雖然出過不少專輯，甚至在幾次的採訪當中被虧「你沒有成名曲」。」感慨自己似乎一直與「歌手」的身分有距離，「是的，這些聲音這些我時常在我腦中響起，這些念頭也經常讓我產生懷疑以致自己對歌手的身分命懸一線」，期許加盟新東家後，讓更多人聽見他創作的音樂，「真的很興奮，好險自己沒有放棄，以前沒有好好真正善待歌手身份，直到開始創作才發覺音樂是這麼的精彩豐富」。

好期索尼開出什麼優渥條件打動他加盟、之後是否辦演唱會？「我覺得是互相打動吧，演唱會是個水道渠成的事情，我對自己有信心，我覺得他們對我的音樂也很有信心」。會上，炎亞綸表示接下來將啟動「音樂新火種」計畫，主持人黃子佼表示炎亞綸的名字有二個火，提醒愛放炮評論時事的他加盟新東家後「火別亂燒」，炎附和自嘲：「對啊，以前燒錯地方，火大到像流水席。」不改幽默風格。

炎亞綸今出席加盟索尼記者會。（吳松翰攝）

(中時 )