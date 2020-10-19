洛杉磯道奇隊靠著貝林傑（Cody Bellinger）在7局下的致勝陽春全壘打，在國聯冠軍戰第7戰以4比3逆轉擊敗勇士隊，助隊再闖世界大賽，不過在揮出超前轟跑回本壘時，貝林傑興奮地與隊友撞肩慶賀卻沒控制好力道，導致差點脫臼，賽後他笑說：「下次會記得撞左邊。」

一度陷入系列賽1比3淘汰邊緣的道奇展現韌性，先將系列賽扳成3比3平手，今天更是從2度落後到逆轉戰局，其中關鍵之一就是貝林傑在7局下的陽春全壘打，助隊以1分差險勝。

而貝林傑開轟後繞回本壘時興奮的與隊友赫南德茲（Kiké Hernandez）撞肩慶賀，不過他似乎沒控制好力道，差點導致右肩脫臼，好在回到訓練室後緊急接受治療，下個半局還能正常上場守備。

貝林傑賽後說：「我和Kiké撞肩時有些太大力了，導致我的肩膀有點錯位，所以我立刻回到訓練室稍微進行治療，他們將我的挫傷推回原處，我才能在下一局回到場上守備，這真的蠻痛的，下次我會記得用左手臂去撞的。」

(中時 )