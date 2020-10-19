110學年度高中英語聽力測驗第一次考試訂於今年10月24日舉行，試場分配表今天公布，考生可先上網查詢，考前不開放考生查看試場。

大學入學考試中心於今年10月24日舉行110學年度高中英語聽力測驗第一次考試，共有10萬6947人報考，考試分為上、下午場，考生應考須全面配戴口罩，並配合量體溫。

大考中心說，考生可上大考中心網站查詢試場分配表及考試地點，或透過電話語音（02-23643677）查詢，英聽考試比照以往不開放考前查看試場，考生應先上網查詢試場分配表和試場平面圖（含體溫量測站地點），以利考試當天能快速進分區學校量體溫和查找應試。

大考中心提醒，考生於考試當日須攜帶考試專用的入場識別證、應試有效證件正本（身分證、有照片健保卡、駕照、身心障礙證明、護照或居留證等其中之一），上午場9時30分起量體溫，下午場中時12時30分起量體溫。

如有考生於英聽第一次測驗考試期間因疫情須居家隔離、居家檢疫，大考中心表示，將通知考生不要應試，改為參加12月12日舉行的英聽第二次考試，已報名者免再繳報名費。（編輯：陳清芳）1091019

(中央社)