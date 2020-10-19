「民進黨政府要關掉中天新聞台」的說法甚囂塵上，人稱「公道伯」的立法院前院長王金平指出，關台是非常嚴重的事情，處理新聞台過去的表現是一回事，新聞自由又是另一回事；民進黨政府要做的應是教化媒體，而不是扼殺媒體，這樣做就會贏得大家敬重，且不至於產生其他的後遺症。

他也強調，整頓媒體環境正常化、讓媒體功能健康發揮，但沒必要針對性，否則就會影響及傷害新聞自由，台灣也可能因此成為一言堂，尤其現在政府的很多所作所為，很多人民在心理上都已經往這個方向認定了。

王金平說，政府及大家都要重視維護新聞自由的原則，例如蘋果日報的立場雖然不同，仍然堅持新聞由自的重要，關台是非常嚴重的事。這次就過去電台表現來「處理」是一回事，維護新聞自由又是另一回事；要作必要處分或處罰也好，但不應該到關台的程度，這就違背了新聞自由、傷害到新聞自由；就像父母要教導子女行為，給予教化確有必要，但手段不能太嚴厲。

他說，這次中天新聞台審照案的針對性很強，其實政府不必做到這樣，做法上應讓百姓覺得公平、公正，是為了整頓媒體環境正常化，讓媒體功能發揮到健康，沒必要太針對性。

王金平說，我們都希望民進黨的執政能夠符合民意，老子有言「聖人無常心，以百姓之心為心。」現在多數民眾可能贊同中天在總統選舉的表現，應該適當處理，但一旦談到新聞自由，也希望政府要重視「真正的新聞自由」的意涵，因此這次的處理要多考慮社會各界觀感，還有未來對新聞自由的影響性，要做比較具體、合理的處理。

他強調，希望政府做的是教化媒體，而不是要扼死媒體；能這樣做的話，民進黨政府會贏得大家敬重，而且不至於產生其他的後遺症。否則一旦扼殺媒體，未來大家都會忌憚於政府作為，覺得有政府不能接受的言論，就被「相當的處理」。這是大家心裡有顧慮的，擔心會影響到真正的新聞自由，台灣也可能因此成一言堂，尤其其實現在政府很多所作所為，很多人民在心理上，都已經往這個方向認定了。

(中時 )