家住台中太平區一位近80歲的陳姓婦人，平時一人獨居生活，日前下午推著輔助車徒步至東區訪友，傍晚欲返家時竟一時辨別不出方向，迷失在十甲路路旁，一迷途就是4個多小時，所幸新平派出所員警巡邏發現，隨即將婦人帶返派出所安置，警方貼心提出杯水及麵包供其果腹，最後順利透過警用人臉辨識系統及婦人口述的姓名確認身分無誤，順利連繫其兒子並助返家。

太平警分局新平派出所警員日前晚間10點多執行巡邏勤務，巡經十甲路附近，發現一位老婦人在路旁東張西望疑似迷路，員警心想這麼晚了老婦人行動不便在路旁徘徊，隨即上前關懷，原來婦人真的迷路了，員警詢問婦人時，婦人頻答：「去派訪朋友，要回家吃飯…我家就在附近，怎麼一直找不到」。員警先將婦人載返派出所安置，並提供杯水及麵包供其果腹，最後透過警用人臉辨識系統及婦人口述姓名確認身分無誤，順利連繫婦人之子，並熱心護送返家。

電話中陳姓婦人之子表示，自己都在外縣市工作，無法回家，母親都是一人居住在太平，非常感謝警方熱心為民服務，並表示近期帶母親去醫院檢查，並會多注意其身體狀況，避免類似情形發生。太平警方呼籲民眾，家中如有身心不便或是年長者的家人，應多留意起居，並在明顯處留下電話或聯繫方式，避免發生憾事。

(中時 )