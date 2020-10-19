韓國鋼琴大師白建宇，疫情間因往返巴黎與韓國，在居家隔離時，與世隔絕的心境，讓他彈奏舒曼作品更有感，近期也和聽眾分享全新錄製的專輯。他表示，雖然隔離很不自由，「但一切很好，我更能專心，也在可看見漂亮風景的地方練琴，並從中體會，在疫情爆發的年代，這世界比任何時刻都更需要美麗的音樂。」

白建宇表示，對全世界的人而言，這是艱難的一年，他也不例外，原定演出、錄音行程多有調整，但不能因此沒有音樂，「音樂讓人感覺活著，使人體會到和諧、美麗和力量，能讓人們更有方向性，找到自己的潛力，音樂必須要存在。」

白建宇是韓國頗負盛名的鋼琴家，曾拿下布梭尼國際鋼琴大賽的首獎，演出曲目廣泛，首次來台，是快30年前，近10多年來，經常受邀來台演出，和台灣樂迷互動密切。

白建宇說，今年他更加領略舒曼音樂的內涵，想彈好舒曼作品，可說是每個鋼琴家的終極目標，但他從小彈舒曼時，總覺得其中的內涵並不容易懂，「他是一個有能力的人，喜歡幻想，想像很多事情，他的音樂也有幻想特質，他的浪漫非常有層次，但卻不是顯而易見的浪漫，要了解這一點，得先理解他的處境。」

舒曼是19世紀的德國作曲家，音樂風格浪漫，有研究指出，舒曼生前飽受精神折磨之苦，白建宇表示，他演奏生涯超過一甲子，但此時此刻，真正開始理解舒曼生命裡的苦難，「他的音樂，天真與苦難並存，這是來自他的生命經歷，我想透過演奏，呈現這一點。」

(中時 )