旅遊業者雄獅(2731)2017年投資餐飲事業「欣食旅」推出自創品牌「gonna共樂遊」，陸續開設3家「gonna EAT」街邊店，今（19）日宣布進駐忠孝SOGO百貨B1美食街、開出新店型「gonna EXPRESS」首店，目標5年內展店達30家，帶動營收規模上看10億元。

欣食旅資深副總陳斯重表示，gonna共樂遊去年小虧200萬元，今年初雖受疫情影響，但5月以來累計營收逆勢年增3成、並自5月起轉盈，使上半年營收優於去年同期，預期3家店今年合計營收可望突破1.2億元，並帶動今年營運轉虧為盈。

gonna共樂遊於雄獅總部開出「gonna EAT」首店，並陸續在仁愛圓環、南港中信園區開出2店，平均客單價約400～450元。因應疫後外送外帶市場商機，欣食旅斥資千萬於內湖總部中央廚房，並選擇進駐忠孝SOGO、開出新店型「gonna EXPRESS」首店。

陳斯重表示，gonna共樂遊規畫以3種店型拓展據點，包括半自助式服務的「gonna EAT」、全套式服務的「gonna PLUS」、外帶式的「gonna EXPRESS」。3年來首要鞏固商業模式、建立品牌知名度，故迄今才推出「gonna EXPRESS」店型。

雄獅集團品牌策略總經理游國珍表示，「gonna EXPRESS」鎖定雙北、桃園、新竹、台中等都會區，進駐客流量大的車站、捷運站、辦公大樓、百貨美食街等機能商圈。陳斯重表示，「gonna PLUS」則為百貨店中店型態，需評估合適的店點才規畫開設。

陳斯重指出，疫情使餐飲外送外帶成為不可忽視的營收來源，如「gonna EAT」仁愛店外帶比率便高達3成。對此，主攻外帶的「gonna EXPRESS」萃取最受歡迎的品項、並簡化工作流程，客單價落於230～300元間，並將外送服務比率自15％提高至40％。

陳斯重表示，隨著疫情趨緩帶動餐飲業景氣回溫，3家「gonna EAT」5月迄今累計營收逆勢年增3成，不僅一舉彌補先前缺口、更帶動營運轉盈，上半年營收優於去年同期，預期今年3家店營收將達1.2億元，全年營運可望轉虧為盈。

展望後市，陳斯重預期，包括3家「gonna EAT」及「gonna EXPRESS」的4家店合計年營收估達1.5億元，明年將加速展店步伐、預估可拓展至10家，並設立5年內展店達30家目標，使營收規模上看10億元，後續亦有IPO上市櫃規畫。

(時報資訊)