延宕近一年，《獅子王》電影交響音樂會將在12月登場，其中擔任主唱、被配樂家漢斯季默稱為「真人版獅子王」的葛萊美獎歌手李伯（Lebo. M），將先來台隔離14天，才正式登場演出，他日前特別錄製影片和台灣觀眾問好，表示：「大家都要多保重，很期待在台灣相見。」

李伯在影片裡唱了一句《獅子王》最經典片段，主題曲〈Circle of Life〉前的招牌唱詞：「父親，那有一頭獅子，他將是未來的國王！」他也打趣地介紹自己：「我是《獅子王》的靈魂和歌聲。」

《獅子王》問世25年來，出現各種版本和演出製作，包含百老匯音樂劇、現場音樂會、2019年擬真版動畫電影，以及最新的電影交響音樂會製作。

李伯不僅在多種演出中獻聲，也參與相關音樂製作、編曲及顧問。去年好萊塢新片首映會上，迪士尼特別邀請他再次以招牌歌聲宣告開幕。今年12月，《獅子王》電影交響音樂會將由李伯擔任主唱，指揮馬歇爾．鮑恩也特別為音樂會編曲。

值得一提的是，除了《獅子王》，還有《小美人魚》電影交響音樂會將來台，演唱歌手將由台灣音樂劇演員顏辰歡、施映安、陳章健擔任，並在《獅子王》中擔任辛巴演唱的歌手葛雷哥萊．弗萊契，也會先來台隔離14天，並在《小美人魚》演出一角。

《小美人魚》將於11月15日在台中國家歌劇院、22日在台北國家音樂廳登場。《獅子王》演出將於12月5日在台中國家歌劇院、6日在衛武營國家藝術文化中心歌劇院、12日和13日在台北國家音樂廳登場。

(中時 )