大陸保險公司中國平安保險19日宣布，旗下海外投資及資產管理平台－平安海外控股成功募集兩檔私募股權基金，總計募集資金達8.75億美元；其中新加坡政府投資公司（GIC）和瑞士的Montana Capital Partners（MCP）為基石投資者。

路透報導，平保稱，完成募資的兩檔基金，分別為平安海外私募股權優選基金和平安海外私募股權基金，將成為平安海外控股首批專注海外私募股權專案的旗艦產品。

平安海外控股董事長兼首席執行官童愷表示，上述兩檔基金的成功募集，象徵著平安海外控股已從平安集團的內部投資平台，逐步戰略轉型為協力廠商資產管理機構的重要里程碑。

平安海外私募股權優選基金是通過私募二級市場交易模式成立的基金，投資組合中包括多家北美和歐洲頂級私募基金的有限合夥人權益。平安海外私募股權基金旨在透過平安海外全球私募基金管理人的綜合網路，進一步擴大投資機遇。

(工商 )