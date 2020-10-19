財政部日前預告最低稅負制新規定，研擬自2021年起將未上市櫃公司證券交易所得列為最低稅負制範圍，對於未上市櫃的家族企業在移轉股權方面、可能會有稅負增加的風險，KPMG安侯建業建議，家族企業應盡速做好傳承，避開高稅負。

國內許多家族企業正面臨世代交替的關鍵時期，因此傳承接班的議題近年來持續受到關注。KPMG安侯建業今（19）日舉辦「家族企業傳承與保全」研討會，協助家族與其企業在穩定的基礎上永續經營。

針對此次最低稅負的修法，KPMG安侯建業稅務投資部會計師吳能吉表示，主要受影響的對象包括欲作傳承、集團企業組織重組、經營權鞏固或引資外部股東等企業，雖然法案尚未正式通過，但如草案規定，預計於明年1月1日實施，可以說是迫在眉睫。

吳能吉建議，在尚未完成修法前，家族若欲作股權調整或傳承等規劃宜把握今年的時間，視實際需求調整股權，以避免以後年度調整股權所衍生之資本利得，有面臨按20％稅率繳納高額稅負之情形。

KPMG安侯建業的執行長曾國禓表示，企業的所有權除意味著財富外，也直接表徵了企業的參與權，當所有權超過一定程度時就會對企業產生控制權，亦可藉此擁有對於企業經營權的參與及指定的權利。

若是所有權移轉制度的設計不當，曾國禓指出，不僅可能使得實質的現金流量權減少，更可能稀釋掉家族對於事業的控制權，或是引發家族成員間對於經營權的爭奪，影響企業永續經營的發展目標。

安侯法律事務所律師莊植寧指出，家族經營權的紛爭多源自於內憂如繼承權糾紛或是外患如家族企業引進外部資金、埋下外人爭奪家族經營權風險。

家族傳承必須有事前規劃，像是善用我國的公司法規定下所提供的一些彈性選項，包括閉鎖性公司、一般股份有限公司設計發行特別股、或是搭配信託等方式，能夠避免家族經營權旁落他人。

另外，許多家族在作財產規劃時，常會採用設立基金會或是遺囑規劃等方式，她也提醒，應留意相關的法律事項，例如：於2019年2月正式施行的財團法人法對基金會的影響。

(工商 )