「商業事件審理法」將於2021年7月施行。德勤（Deloitte）商務法律事務所19日舉辦「德勤商務法律論壇－商業事件審理法重點解析」。德勤建議，企業應建置內部控制及法令遵循的數位管理機制，未來舉證也能增添一道保險。

德勤商務法律事務所主持律師林瑞彬致詞時指出，依據其過往20、30年的陪伴客戶一起成長茁壯的經驗，公司對於法律規範及財務營運須持續不斷更新與應變。

近年來公司證券法令日趨繁雜，社會對公司治理的期待也日益提高，導致重大商業紛爭案件頻傳，商業事件審理法的制訂，德勤商務法律事務所集結產學界資源進行交流，希望能夠協助企業在面臨商業事件審理新時代的來臨，即早做好管理布局與法律規畫安排，讓企業持續站穩腳步並保持成長動力，讓台灣產業能持續在國際舞台發光發熱。

林瑞彬表示，商業事件審理法特別訂定當事人查詢權，使當事人在訴訟前階段，及有機會蒐集相關資訊，且在訴訟階段，亦得列舉有關事實或證據之必要事項，向他造查詢，當事人僅有在法定情形才可拒絕，顯而易見的，此項制度對於企業應予保密的財務業務事項必然會發生是否會被迫公開或者需耗費時間及費用來應對的風險。

林瑞彬呼籲，企業可考慮藉此機會建立對公司內部控制及法令遵循之數位管理機制，例如企業可藉助科技系統改善法令遵循流程及建立風險管理機制，減少因人為因素犯錯之空間，另可藉由合約管理系統，有效管控公司所有合約均經一定之審核流程及正確存放，對於遇到商業訴訟時亦會有利於相關之舉證該合約確實存在。

(工商 )