上海商銀一向重視ESG，積極履行企業社會責任，近三年來與上海商銀文教基金會合作連續舉辦北、中、南地區淨山及淨攤等「愛地球系列活動」，這次為宣導友善耕種及環保救地球概念，17日結合新生活社會福利發展促進會、上海商銀愛心志工及上海商銀關係企業台灣中國旅行社員工，共同合作舉辦「愛地球 友善生態環保公益活動」。

上海商銀表示，這次活動該行動員200多名員工及眷屬一同參與，由新生活促進會創辦人羅素如協助舉辦，新生活促進會以「老有所終、壯有所用、幼有所長」為宗旨，每天送出300個便當給北海岸的獨居長輩和弱勢家庭，並開設珍媽工坊，讓單親、新住民能夠工作生產，16年來已免費幫忙課後輔導超過1,600多個弱勢孩童。

上海商銀指出，該行愛心志工至三芝進行公益旅遊，同時了解新生活促進會諸面向的公益服務，並支持響應減碳餐及購買珍媽工坊伴手禮，當日志工也至三芝筊白筍田了解友善耕種的重要性，所採集的筊白筍共800斤全數捐給協會製作愛心便當。這次公益活動對員工年幼子女也是良好的示範教育，並且可兼賞北海岸風光美景，一舉數得。

上海商銀行福利會主委朱慧華說，這次的活動非常有意義，希望能藉由此次的活動讓大家了解環境保護的觀念，在友善農業裡土壤是活的，造就一個健康的土壤環境是友善農業的基礎，有機農業生產過程中每一產物都是資源，若能充分運用予以資源化，不隨意棄置，就能提高環境品質與保存自然資源，並呼籲民眾推動環保要從自身做起、推己及人。

朱慧華強調，未來將會持續與上海商銀文教基金會共同舉辦「愛地球─環保系列活動」，持續加強宣導環保意識以及生態保育的觀念，減少環境的污染，為台灣美麗的海洋及山林盡一分心力。

(工商 )