苗栗縣帶動青年從事健康休閒活動風氣，苗栗縣政府辦理「苗栗青年 SHOW TIME」青年學生社團才藝徵選，從30隊學生社團中，遴選5組特色團隊、7組入選團隊，規畫3場表演，讓團隊到才藝展演成果展、跑酷越野障礙賽、耶誕迎新年活動亮相，自信展現才藝及揮灑自我。

縣府勞工及青年發展處長彭德俊表示，青年學生社團才藝徵選共30隊伍參加競逐，競爭激烈，由專業評審樂天女孩籃籃、網路紅人這群人董仔、布萊克薛薛進行評分，最終選拔出12組隊伍，希望藉展演活動提升青年學習興趣及領導能力，並增進跨校合作交流。

苗栗縣政府辦理「苗栗青年 SHOW TIME」青年學生社團才藝徵選及展演，19日由苗栗高商熱舞社帶來精彩表演，為活動暖身。（何冠嫻攝）

苗栗縣長徐耀昌等人19日偕同縣議員鄭碧玉、徐筱菁、余文忠、楊明燁等人以拉開膠卷捲軸方式揭曉入選隊伍，並啟動「苗栗青年 SHOW TIME」才藝表演。

勞青處表示，獲選的12組團隊分別為特色團隊-苗商熱舞社(街舞 Popping)、Be Circle(苗中熱舞社)、蛤密瓜團(聯大吉他社)、有你人聲樂團(聯大阿卡貝拉社)及育達科大競技啦啦隊；入選團隊為苗商熱舞社(爵士)、X-IV(苗農熱舞社)、炮灰團(苗農熱音社)、不插電樂團(建臺熱音社)、CTKR建臺韓研社、興華高中熱舞社及湯頭男孩(育達科大熱門音樂社)。

徐耀昌表示，青年是國家未來的棟梁，縣府關注青年事務，打造青創館舍、菁市集品牌，去年更創新舉辦「苗準青年達人讚起來」青年達人才藝競賽，發掘隱藏在各領域的青年達人，今年徵選對象鎖定高中職及大專院校學生社團，提供青年學子自信展現才藝及揮灑自我的表演舞台。

彭德俊說明，獲選團隊將在31日在縣府廣場舉辦的「苗栗青年SHOW TIME 學生社團才藝展演暨青創成果展」搶先亮相，另安排12月19日在飛牛牧場「Miaoli Fun Young！跑酷越野障礙賽」、12月27日在縣府廣場「2020青年歡聚耶誕迎新年活動」演出，邀請民眾欣賞並為青年朋友加油鼓勵。

苗栗縣長徐耀昌等人拉開膠卷捲軸，揭曉青年學生社團才藝徵選入選隊伍，並啟動「苗栗青年 SHOW TIME」才藝表演。（何冠嫻攝）

(中時 )