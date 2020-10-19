許孟哲、趙孟姿挑喜餅。（凱渥提供）

許孟哲為老婆趙孟姿繫圍裙一起學做餅。（凱渥提供）

許孟哲、趙孟姿挑喜餅兼學做蛋黃酥。（凱渥提供）

今年7月才產下寶貝女兒Doreen的趙孟姿，與老公許孟哲正積極籌備年底的婚禮，熱衷大自然及戶外活動的小倆口，會以戶外婚禮為主題，希望注入活潑與驚喜的氛圍，Doreen也將一同參與爸爸媽媽最重要的時刻。洋溢甜蜜的兩人說：「那天對Doreen非常重要，因為這是Doreen第一次與親朋好友見面，非常期待。」

許孟哲說：「只有我們兩個人的婚禮是充滿著浪漫跟滿滿的感動，但是多了她會增添活潑與好玩的氣氛。」趙孟姿也說：「當天我會是一個不專心的新娘。」因為只要寶寶一哭，她就無法不去「秀秀」一下。不過雙孟不擔心寶寶婚禮中途崩潰大哭，會欣然接受在婚禮時已5個月大的Doreen發揮最自然的表現，用超萌面貌瞬間融化現場眾人。

近期雙孟也為了尋找屬於兩人的夢幻喜餅做足了功課，最後直接擄獲兩人的心，是人氣漢餅店舊振南才剛上市不久的新品「花伴」喜餅禮盒，試吃喜餅的時候，雙孟每種口味都讚不絕口，充分感受到兩人對漢餅的喜愛，最近在《我的婆婆怎麼那麼可愛》扮演漢餅世家中老么的許孟哲，很有感觸地說：「漢餅是每個人小時候就有的記憶。已經是屬於生活裡不可或缺的印記，想吃的時候就會很習慣買來吃，甚至與身邊周遭朋友分享。」趙孟姿還因為太愛吃傳統糕餅，被婆婆說是古典美女。

由於許孟哲是超級巧克力控，在這次挑選的「花伴」喜餅禮盒中，最喜歡橙香可可口味，鍾愛酥皮飄著浪漫的巧克力香，趙孟姿則最愛伯爵茶芒果酥，她幸福的分享：「酸甜酸甜的，這是我們愛情的滋味！」此時許孟哲立馬接話說：「沒有酸只有甜。」依偎在旁的趙孟姿還調皮地說：「還好沒有苦。」

喜愛自己動手做美食的趙孟姿，在今年端午節已經展現過好手藝，包出令人驚豔的肉粽，中秋節時一直想學做蛋黃酥，剛好挑餅的時候，舊振南的烘培師傅在，直接讓雙孟一起親自體驗做蛋黃酥，許孟哲還貼心幫愛妻穿上圍裙並繫上愛的蝴蝶結，這畫面當場甜倒眾人。

(中時 )