We’re going to the World Series!!! #Dodgers — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) October 19, 2020

今年因為新冠疫情而讓職籃NBA與職棒MLB季後賽相撞，洛杉磯湖人已經勇奪NBA總冠軍，現在道奇能否為洛杉磯再添一冠？比起湖人談笑用兵，道奇與國東豪強勇士陷入苦戰，19日終於在生死戰勝出。魔術強生第一個推文祝賀：「我們闖進世界大賽啦！」

魔術強生是道奇股東，現在湖人FMVP詹姆斯(LeBron James)也加入聲援道奇的行列。他貼出道奇投手喬凱利(Joe Kelly)扮鬼臉的挑釁照片來祝賀：「恭喜道奇隊！快點把你們的任務完成吧！」

道奇去年在分區系列賽輸給國民，湖人更是爛到無緣季後賽。現在詹姆斯稱王，宛如2016年戰況重現。該年6月詹姆斯率領克里夫蘭騎士大戰7場奪得NBA總冠軍，同年10月克里夫蘭印地安人闖進MLB世界大賽，詹姆斯也在一旁聲援，可惜最終7戰敗給芝加哥小熊。

湖人與道奇都是名門，兩隊在1988年就有同時摘冠的紀錄，當時領軍湖人的即是魔術強生，他們7戰打敗活塞。道奇則是由賽揚獎投手「鬥牛犬」郝西瑟(Orel Hershiser)助隊5戰打敗運動家，郝西瑟1場完封、1場完投獲選世界大賽MVP，不料道奇從那之後未摘一冠。洛城球迷今年痛失巨星布萊恩(Kobe Bryant)，希望「曼巴精神」能守護他們奪回32年前的榮光。

(中時新聞網)